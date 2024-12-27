Palandöken'de Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı: 108 Santimetre!

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu
Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Palandöken'deki kar kalınlığı 108 santimetre olarak kaydedildi.
Diğer kayak merkezlerinde ise durum şu şekilde:
- Kartalkaya: 86 santimetre
- Ergan: 75 santimetre
- Saklıkent: 74 santimetre
- Konaklı: 73 santimetre
- Yıldız Dağı: 70 santimetre
- Davraz: 63 santimetre
- Uludağ: 62 santimetre
- Erciyes: 60 santimetre
- Zigana: 49 santimetre
- Mersivan: 38 santimetre
- Nemrut: 37 santimetre
- Çambaşı: 36 santimetre
- Hakkari: 35 santimetre
- Kop: 32 santimetre
- Denizli: 30 santimetre
- Hesarek: 21 santimetre
- Ilgaz: 19 santimetre
- Yedikuyular: 18 santimetre
- Sarıkamış: 16 santimetre
- Keltepe: 11 santimetre
- Yıldıztepe: 10 santimetre
- Gevaş Abalı: 9 santimetre
- Yalnızçam: 8 santimetre
- Ladik Akdağ: 2 santimetre
Hava Durumu Tahminleri
Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:
|Merkez
|En Düşük
|En Yüksek
|Palandöken
|KY-6
|KY-2
|Ergan
|KY-2
|KY-0
|Kartalkaya
|KY-4
|KY-3
|Konaklı
|KY-5
|KY-2
|Yıldız Dağı
|ÇB-2
|ÇB-1
|Saklıkent
|KY-3
|KY-2
|Uludağ
|KY-4
|KY-2
|Mersivan
|KKY-1
|KKY-0
|Erciyes
|HKY-5
|HKY-2
|Çambaşı
|KY-3
|KY-0
|Kop
|KY-0
|KY-0
|Keltepe
|KY-4
|KY-2
|Yıldıztepe
|KY-2
|KY-1
|Hakkari
|KY-7
|KY-4
|Ilgaz
|KY-2
|KY-1
|Gevaş Abalı
|KY-4
|KY-0
|Yedikuyular
|KY-2
|KY-0
|Sarıkamış
|KY-6
|KY-1
|Yalnızçam
|KY-4
|KY-3
|Ladik Akdağ
|KY-4
|KY-1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)