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Palandöken'de Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı: 108 Santimetre!

Palandöken kayak merkezi, 108 santimetre kar kalınlığıyla zirveye çıktı. Diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları da açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:05
Palandöken'de Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı: 108 Santimetre!

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu

Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Palandöken'deki kar kalınlığı 108 santimetre olarak kaydedildi.

Diğer kayak merkezlerinde ise durum şu şekilde:

  • Kartalkaya: 86 santimetre
  • Ergan: 75 santimetre
  • Saklıkent: 74 santimetre
  • Konaklı: 73 santimetre
  • Yıldız Dağı: 70 santimetre
  • Davraz: 63 santimetre
  • Uludağ: 62 santimetre
  • Erciyes: 60 santimetre
  • Zigana: 49 santimetre
  • Mersivan: 38 santimetre
  • Nemrut: 37 santimetre
  • Çambaşı: 36 santimetre
  • Hakkari: 35 santimetre
  • Kop: 32 santimetre
  • Denizli: 30 santimetre
  • Hesarek: 21 santimetre
  • Ilgaz: 19 santimetre
  • Yedikuyular: 18 santimetre
  • Sarıkamış: 16 santimetre
  • Keltepe: 11 santimetre
  • Yıldıztepe: 10 santimetre
  • Gevaş Abalı: 9 santimetre
  • Yalnızçam: 8 santimetre
  • Ladik Akdağ: 2 santimetre

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:

MerkezEn DüşükEn Yüksek
PalandökenKY-6KY-2
ErganKY-2KY-0
KartalkayaKY-4KY-3
KonaklıKY-5KY-2
Yıldız DağıÇB-2ÇB-1
SaklıkentKY-3KY-2
UludağKY-4KY-2
MersivanKKY-1KKY-0
ErciyesHKY-5HKY-2
ÇambaşıKY-3KY-0
KopKY-0KY-0
KeltepeKY-4KY-2
YıldıztepeKY-2KY-1
HakkariKY-7KY-4
IlgazKY-2KY-1
Gevaş AbalıKY-4KY-0
YedikuyularKY-2KY-0
SarıkamışKY-6KY-1
YalnızçamKY-4KY-3
Ladik AkdağKY-4KY-1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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