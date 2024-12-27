Palandöken'de Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı: 108 Santimetre!

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu

Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Palandöken'deki kar kalınlığı 108 santimetre olarak kaydedildi.

Diğer kayak merkezlerinde ise durum şu şekilde:

Kartalkaya: 86 santimetre

Ergan: 75 santimetre

Saklıkent: 74 santimetre

Konaklı: 73 santimetre

Yıldız Dağı: 70 santimetre

Davraz: 63 santimetre

Uludağ: 62 santimetre

Erciyes: 60 santimetre

Zigana: 49 santimetre

Mersivan: 38 santimetre

Nemrut: 37 santimetre

Çambaşı: 36 santimetre

Hakkari: 35 santimetre

Kop: 32 santimetre

Denizli: 30 santimetre

Hesarek: 21 santimetre

Ilgaz: 19 santimetre

Yedikuyular: 18 santimetre

Sarıkamış: 16 santimetre

Keltepe: 11 santimetre

Yıldıztepe: 10 santimetre

Gevaş Abalı: 9 santimetre

Yalnızçam: 8 santimetre

Ladik Akdağ: 2 santimetre

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:

Merkez En Düşük En Yüksek Palandöken KY-6 KY-2 Ergan KY-2 KY-0 Kartalkaya KY-4 KY-3 Konaklı KY-5 KY-2 Yıldız Dağı ÇB-2 ÇB-1 Saklıkent KY-3 KY-2 Uludağ KY-4 KY-2 Mersivan KKY-1 KKY-0 Erciyes HKY-5 HKY-2 Çambaşı KY-3 KY-0 Kop KY-0 KY-0 Keltepe KY-4 KY-2 Yıldıztepe KY-2 KY-1 Hakkari KY-7 KY-4 Ilgaz KY-2 KY-1 Gevaş Abalı KY-4 KY-0 Yedikuyular KY-2 KY-0 Sarıkamış KY-6 KY-1 Yalnızçam KY-4 KY-3 Ladik Akdağ KY-4 KY-1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)