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Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 130 Santimetre

Palandöken, 130 santimetreyle Türkiye'deki en yüksek kar kalınlığına sahip kayak merkezi oldu. Diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları ve hava durumu detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:29
Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 130 Santimetre

Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı

Kayak severler için müjde! Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetre ile Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken’i takip eden kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şu şekilde sıralandı:

  • Ergan: 102 cm
  • Konaklı: 100 cm
  • Nemrut: 94 cm
  • Kartalkaya: 90 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Uludağ: 67 cm
  • Sarıkamış: 63 cm
  • Davraz: 58 cm
  • Erciyes: 55 cm
  • Zigana: 52 cm
  • Hakkari: 47 cm
  • Çambaşı: 43 cm
  • Murat Dağı: 42 cm
  • Mersivan: 42 cm
  • Hesarek: 41 cm
  • Saklıkent: 38 cm
  • Gevaş Abalı: 35 cm
  • Denizli: 33 cm
  • Yedikuyular: 31 cm
  • Ilgaz: 23 cm
  • Yalnızçam: 16 cm
  • Yıldıztepe: 14 cm
  • Ladik Akdağ: 14 cm
  • Keltepe: 10 cm

Kayak merkezlerindeki hava sıcaklıkları ise dikkat çekecek kadar düşük seviyelerde. İşte, bazı merkezlerdeki en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri:

Hava Sıcaklığı Tahminleri

MerkezEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
Palandöken-10-2
Ergan-8-1
Kartalkaya-4-4
Konaklı-9-2
Yıldız Dağı-5-3
SaklıkentÇB 16ÇB 16
Uludağ-1-8
Mersivan-4-5
Erciyes-6-4
ÇambaşıAB -5AB -5
KopP-1-10
Keltepe-5-3
Yıldıztepe-5-4
Hakkari-18-3
Ilgaz-5-4
Gevaş Abalı-6-1
YedikuyularAB -5-5
Sarıkamış-1-3
Yalnızçam-1-4

Kayak zamanı geldi! Palandöken ve diğer kayak merkezleri, kar kalınlıkları ve soğuk hava ile kayak tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır.

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