Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 130 Santimetre

Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı

Kayak severler için müjde! Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetre ile Palandöken’de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken’i takip eden kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şu şekilde sıralandı:

Ergan: 102 cm

Konaklı: 100 cm

Nemrut: 94 cm

Kartalkaya: 90 cm

Yıldız Dağı: 70 cm

Uludağ: 67 cm

Sarıkamış: 63 cm

Davraz: 58 cm

Erciyes: 55 cm

Zigana: 52 cm

Hakkari: 47 cm

Çambaşı: 43 cm

Murat Dağı: 42 cm

Mersivan: 42 cm

Hesarek: 41 cm

Saklıkent: 38 cm

Gevaş Abalı: 35 cm

Denizli: 33 cm

Yedikuyular: 31 cm

Ilgaz: 23 cm

Yalnızçam: 16 cm

Yıldıztepe: 14 cm

Ladik Akdağ: 14 cm

Keltepe: 10 cm

Kayak merkezlerindeki hava sıcaklıkları ise dikkat çekecek kadar düşük seviyelerde. İşte, bazı merkezlerdeki en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri:

Hava Sıcaklığı Tahminleri

Merkez En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Palandöken -10 -2 Ergan -8 -1 Kartalkaya -4 -4 Konaklı -9 -2 Yıldız Dağı -5 -3 Saklıkent ÇB 16 ÇB 16 Uludağ -1 -8 Mersivan -4 -5 Erciyes -6 -4 Çambaşı AB -5 AB -5 Kop P-1 -10 Keltepe -5 -3 Yıldıztepe -5 -4 Hakkari -18 -3 Ilgaz -5 -4 Gevaş Abalı -6 -1 Yedikuyular AB -5 -5 Sarıkamış -1 -3 Yalnızçam -1 -4

Kayak zamanı geldi! Palandöken ve diğer kayak merkezleri, kar kalınlıkları ve soğuk hava ile kayak tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır.