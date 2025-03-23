Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 140 Santimetre

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu

Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sezon kar kalınlıkları oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya koydu.

Kar Kalınlığına Göre Kayak Merkezleri

Palandöken'i sırasıyla şu merkezler takip ediyor:

Ergan: 137 santimetre

Nemrut: 101 santimetre

Konaklı: 100 santimetre

Kartalkaya: 87 santimetre

Erciyes: 85 santimetre

Sarıkamış: 76 santimetre

Çambaşı: 75 santimetre

Akdağ: 60 santimetre

Uludağ: 55 santimetre

Hakkari: 50 santimetre

Kartepe: 38 santimetre

Yıldız: 35 santimetre

Yalnızçam: 35 santimetre

Hesarek: 30 santimetre

Mersivan: 11 santimetre

Hava Durumu Bilgileri

Kayak merkezlerindeki hava koşulları ise şu şekilde: Palandöken: ÇB-11, Ergan: PB-81, Nemrut: PB-71, Konaklı: ÇB-114, Kartalkaya: S-74, Erciyes: S-91, Sarıkamış: ÇB-111, Çambaşı: P-83, Akdağ: P-53, Uludağ: PB-39, Hakkari: ÇB-172, Kartepe: PB-210, Yıldız: S-44, Yalnızçam: KY-70, Hesarek: PB-12, Mersivan: Y-53.

(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)