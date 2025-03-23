Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 140 Santimetre

Palandöken, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına ulaşarak 140 santimetre ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:36
Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 140 Santimetre

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu

Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sezon kar kalınlıkları oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya koydu.

Kar Kalınlığına Göre Kayak Merkezleri

Palandöken'i sırasıyla şu merkezler takip ediyor:

  • Ergan: 137 santimetre
  • Nemrut: 101 santimetre
  • Konaklı: 100 santimetre
  • Kartalkaya: 87 santimetre
  • Erciyes: 85 santimetre
  • Sarıkamış: 76 santimetre
  • Çambaşı: 75 santimetre
  • Akdağ: 60 santimetre
  • Uludağ: 55 santimetre
  • Hakkari: 50 santimetre
  • Kartepe: 38 santimetre
  • Yıldız: 35 santimetre
  • Yalnızçam: 35 santimetre
  • Hesarek: 30 santimetre
  • Mersivan: 11 santimetre

Hava Durumu Bilgileri

Kayak merkezlerindeki hava koşulları ise şu şekilde: Palandöken: ÇB-11, Ergan: PB-81, Nemrut: PB-71, Konaklı: ÇB-114, Kartalkaya: S-74, Erciyes: S-91, Sarıkamış: ÇB-111, Çambaşı: P-83, Akdağ: P-53, Uludağ: PB-39, Hakkari: ÇB-172, Kartepe: PB-210, Yıldız: S-44, Yalnızçam: KY-70, Hesarek: PB-12, Mersivan: Y-53.

(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)

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