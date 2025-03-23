Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 140 Santimetre

Kayak Merkezlerinde Kar Durumu
Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sezon kar kalınlıkları oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya koydu.
Kar Kalınlığına Göre Kayak Merkezleri
Palandöken'i sırasıyla şu merkezler takip ediyor:
- Ergan: 137 santimetre
- Nemrut: 101 santimetre
- Konaklı: 100 santimetre
- Kartalkaya: 87 santimetre
- Erciyes: 85 santimetre
- Sarıkamış: 76 santimetre
- Çambaşı: 75 santimetre
- Akdağ: 60 santimetre
- Uludağ: 55 santimetre
- Hakkari: 50 santimetre
- Kartepe: 38 santimetre
- Yıldız: 35 santimetre
- Yalnızçam: 35 santimetre
- Hesarek: 30 santimetre
- Mersivan: 11 santimetre
Hava Durumu Bilgileri
Kayak merkezlerindeki hava koşulları ise şu şekilde: Palandöken: ÇB-11, Ergan: PB-81, Nemrut: PB-71, Konaklı: ÇB-114, Kartalkaya: S-74, Erciyes: S-91, Sarıkamış: ÇB-111, Çambaşı: P-83, Akdağ: P-53, Uludağ: PB-39, Hakkari: ÇB-172, Kartepe: PB-210, Yıldız: S-44, Yalnızçam: KY-70, Hesarek: PB-12, Mersivan: Y-53.
(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)