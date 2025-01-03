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Palandöken Kayak Merkezi'nde 122 Santimetre Kar ile Hafta İçi Yoğunluk

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı, hafta içi de yoğun ziyaretçi akışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:00
Palandöken Kayak Merkezi'nde 122 Santimetre Kar ile Hafta İçi Yoğunluk

Palandöken'de Yoğun Kar Yağışı ve Ziyaretçi Akışı

Kar kalınlığının 122 santimetre'ye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken, her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleriyle, sadece hafta sonları değil, hafta içi de çok sayıda misafiri ağırlamaya devam ediyor.

Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan kayak merkezi, yerli ve yabancı turistlerin kolayca ulaşım sağlamasına olanak tanıyor. Buraya gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkarıyor.

Kayıtların Üstünde Kar Kalitesi

Palandöken'e gelen turistlerden Yunus Kazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezindeki kar kalitesinin son derece iyi olduğunu belirtti. Kazır, pistlerin canlı ve neşeli olduğunu vurguladı ve "Kayak yapmaya geldim, iyi de eğleniyorum, tadını çıkarıyorum. Palandöken çok güzel. Fırsat buldukça arkadaşlarımla gelip kayak yapıyorum. Burası Erzurum'un neşe kaynağı diyebilirim," şeklinde konuştu.

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk...

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk...

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

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