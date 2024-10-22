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Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada sürücü C.G. yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:05
Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı

Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir kazada, hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Sürücü C.G.'nin yönetimindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu otomobillerden biri de hareket ederek başka bir araca çarptı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan C.G., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, C.G. ilçede başka bir noktada hasarlı bir trafik kazasına karışan kardeşinin yanına gitmek üzere yola çıkmıştı.

Kaza Anı Kamerada

Yaşanan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.

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