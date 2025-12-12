DOLAR
Pamukkale Üniversitesi Öğrencileri Cittaslow Çameli’yi Gezdi

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, teknik gezi kapsamında Cittaslow ünvanlı Çameli’de sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürü yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:14
Sürdürülebilirlik ve yerel kültür yerinde incelendi

Denizli’de düzenlenen teknik gezi kapsamında üniversite öğrencileri, Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Çameli ilçesini ziyaret etti.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri, gezi boyunca ders programları doğrultusunda ilçenin sürdürülebilir yaşam anlayışı, yerel kültürün korunmasına yönelik uygulamalar, çevresel politikalar ve turizm alanındaki Cittaslow kriterlerinin sahadaki uygulamalarına dair kapsamlı bilgiler edindi.

Öğrenciler; ilçenin doğal güzelliklerini, yerel üretim alanlarını, kültürel miras noktalarını ve Cittaslow uygulamalarının hayata geçirildiği örnek alanları yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu gözlemler, teorik bilgilerin saha deneyimi ile birleşmesini sağladı.

Gezi, öğrencilere hem akademik hem de mesleki açıdan önemli kazanımlar sundu; sürdürülebilir turizm ve yerel yönetim uygulamalarının pratik boyutları doğrudan gözlemlendi.

Ziyaret kapsamında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Cittaslow Çameli Ofisi yetkilileri Emirhan Akşit ve Nimet Cansu Cingör, öğrencilere yürütülen çalışmalar ve süreçler hakkında detaylı bilgiler verdi.

