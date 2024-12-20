Panama, Darien Boşluğu'nda 55 Göçmenin Öldüğünü Açıkladı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, bu yıl Darien Boşluğu'nda 55 göçmenin yaşamını yitirdiğini ve 180 çocuğun terk edildiğini duyurdu. Mulino, düzenlediği haftalık basın toplantısında, bu trajik kayıpların detaylarını paylaştı.

Mulino, söz konusu bölgede yalnızca çocukların değil, tüm göçmenlerin zor durumda olduğunu vurguladı. Terk edilmiş 180 çocuğun bakımının ise ilgili kurumlar tarafından üstlenildiği belirtildi.

Öte yandan, Panama hükümeti geçen yıl Darien Boşluğu'ndaki göçmen faaliyetlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında azaldığını da açıkladı.

Darien Boşluğu Hakkında

Darien Boşluğu, orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal koruma alanıdır ve göçmenlerin geçişi için son derece riskli bir güzergah olarak bilinir. Panama'nın güneydoğusunda, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında yer alan bu bölge, Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olup, sadece yaya yollarıyla geçiş yapma imkanı sunmaktadır.

Göçmenler, burada bataklığa saplanma ve vahşi hayvanların saldırısı gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Geçen yıl, 120 binden fazla çocuğun da bulunduğu toplam 520 bin düzensiz göçmen, bu zorlu yolculuğu yapmak için Darien Boşluğu'nu tercih etti ve Orta Amerika'dan Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalıştı.