Papa 14. Leo'dan Gazze çağrısı: Toplu cezalandırmaya son verilsin

Papa 14. Leo'dan Gazze için acil çağrı: Toplu cezalandırmaya son verilsin

Genel kabul oturumunda vurgu: Siviller korunmalı, esirler serbest bırakılmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma ve zorla yerinden edilme uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, İsrail'in işgal etmeyi planladığı Gazze kentindeki insani krize dikkat çekti ve bölgedeki durumun derin endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Konuşmasında, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkese varılması çağrısını yineledi.

"Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum." diye konuşan Papa, uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Papa, uluslararası hukukun toplu cezalandırmayı, kontrolsüz güç kullanımını ve nüfusun zorla yerinden edilmesini yasakladığını vurgulayarak, bu yıkımın sona ermesi çağrısında bulundu.