Papa 14. Leo Volkswagen Arena’da: İstanbul’daki Ayin İçin Hazırlıklar Sürüyor

Papa 14. Leo'nun Volkswagen Arena'daki Cumartesi ayini için stadyum çevresine demir bariyerler kuruldu; güvenlik önlemleri ve okul etkinlik iptalleri uygulamaya alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:12
Stadyum çevresi bariyerlerle örüldü, güvenlik önlemleri artırıldı

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’a gelen Papa 14. Leo’nun katılacağı ayin için Volkswagen Arena’daki hazırlıklar yoğun bir tempoda devam ediyor. Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’da halka açık bir ayine katılacak.

Ayinin gerçekleştirileceği stadyumun etrafı demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik çerçevesinde alınan önlemler kapsamında çevredeki eğitim kurumlarındaki etkinliklerin iptal edileceği bildirildi. Hazırlıkların son aşamaları, stadyumun havadan çekilen görüntülerine de yansıdı.

Organizasyon yetkilileri ve güvenlik birimleri, Cumartesi günü yapılacak ayine ilişkin tedbirleri sıkılaştırdı. Etkinlik alanı çevresinde ulaşım ve erişim düzenlemeleri uygulanırken, vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Umut Yıldız isimli öğrenci hazırlıklara ilişkin şunları söyledi: "Cumartesi günü Papa gelecek. Gelmesine daha iki gün var. Şimdiden güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Yollar bariyerler çevrildi. Papa ayin yapacakmış. Güvenlik önlemleri kapsamında okula gelemeyeceğimize dair mail atıldı".

Yetkililerden gelecek ek bilgilendirmelerle birlikte, ayin öncesi son düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.

