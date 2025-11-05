Papa 14'üncü Leo'nun Vekili İznik'te: Reina Baldassare Bazilikayı İnceledi

Papa 14'üncü Leo'nun genel vekili Reina Baldassare ve heyeti, Papa'nın Kasım ziyaretinin öncesinde İznik bazilikasını geniş güvenlik önlemleri altında inceledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:23
Papa 14'üncü Leo'nun Vekili İznik'te

Vatikan heyeti bazilikada inceleme yaptı

Papa 14'üncü Leo'nun bu ay sonu İznik'e geleceğinin açıklanmasının ardından, Vatikan'dan gelen temsilciler kentte kapsamlı incelemelerde bulundu.

Resmî duyuruya göre Papa 14'üncü Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapması bekleniyor. Bu haber sonrası İznik'te hareketli saatler yaşanıyor.

Yaklaşık 11 yıl önce İznik Gölü kıyısının 20 metre açığında, yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan bazilikanın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo tarafından Birinci Konsil'in 1700'üncü yılında ziyaret edilmesi planlanıyor.

Bu ziyaret öncesinde Vatikan tarafından gönderilen heyet İznik'e geldi. Heyet içinde Papa Leo'nun Genel Vekili Reina Baldassare, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Loi Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Ekselans Tarantelli Baccari Renato ve Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Nazzaro Antonia Romana yer aldı.

Heyet, geniş güvenlik önlemleri altında bazilikada detaylı incelemelerde bulundu ve bölgedeki hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

PAPA LEO'NUN GENEL VEKİLİ REİNA BALDASSARE, İZNİK'TE ZİYARETLERDE BULUNDU.

