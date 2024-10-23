Papua Yeni Gine'de Çıkan Şiddet Olayları Nedeniyle Olağanüstü Hal Genişletildi

Papua Yeni Gine'de Şiddet Olaylarına Tepki

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine, kabileler arasında giderek artan şiddet olayları yüzünden olağanüstü hal ilan etti. Başbakan James Marape, Enga eyaletinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından mevcut olağanüstü halin genişletileceğini açıkladı.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

Başbakan Marape, güvenlik güçlerine silahlı çatışmalarda arabuluculuk yapmalarını değil, tutuklama yapmalarını emretti. Olağanüstü hal, Highlands otoyolu da dahil olmak üzere 4 bölgeyi kapsayacak şekilde artırılacak. Bu önlemler, polisin otoyolda devriyelerini sıklaştıracağı ve bir ay boyunca araç hareketlerinin kısıtlanacağı gece sokağa çıkma yasağını da içeriyor.

Gelişen İnsani Kriz

İnsani krizlerle ilgili çalışmalar yürüten ACAPS kuruluşu, Enga eyaletindeki şiddetin giderek daha ölümcül hale geldiğine dair raporlar yayınladı. 2021'de sadece 10 olan şiddet olayı sayısının, geçen yıl yaklaşık 50'ye ulaştığı belirtildi. Bu süreçte can kayıplarının da 50'den 220'ye çıktığı kaydedildi.

Olayın Detayları

Bugün gerçekleşen olay ise Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde meydana geldi. Saldırganlar seyir halindeki bir otobüse gelişigüzel ateş açtı. Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, saldırıda en az 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu. "17 yolcunun kayıp olduğunu ve bu kişilerin hayatta olup olmadığının belirsiz olduğunu" ifade etti. Saldırının bir intikam cinayeti olduğu ve saldırganla otobüsteki yolculardan biri arasında bir husumetten kaynaklandığı düşünülüyor.

Kabileler Arası Çatışma

Papua Yeni Gine'de kabileler yüzyıllardır birbirleriyle savaşmakta. Silah, palalar ve el bombaları gibi araçlar sıkça kullanılmakta. Son dönemde yaşanan çatışmalarda çoğu zaman evler, altyapı ve iş yerleri zarar görmekte. Örneğin, Enga bölgesinde 19 Şubat 2024 tarihinde yaşanan bir çatışmada 53 kişi hayatını kaybetmişti.