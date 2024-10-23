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Papua Yeni Gine'de Otobüs Saldırısı: 7 Ölü

Enga eyaletinde otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 17 yolcu kayıp.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:31
Papua Yeni Gine'de Otobüs Saldırısı: 7 Ölü

Enga Eyaletinde Feci Saldırı

Pasifik bölgesinde yer alan Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir halk otobüsü hedef alındı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından, 17 yolcunun ise akıbeti belirsizliğini koruyor.

Detaylar Açıklandı

The Guardian'da yer alan habere göre, Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde, dağlık bir alanda silahlı bir grup, seyir halindeki otobüse rastgele ateş açtı. Papua Yeni Gine Polisi Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, yaptığı açıklamada, kayıpların hayatta olup olmadığını veya yaralı olup olmadığını bilmediklerini vurguladı. Ayrıca, kaybolan yolcuların çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimali olduğunu belirtti.

İntikam Cinayeti İhtimali

Tondop, saldırının bir "intikam cinayeti" olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade ederek, olayın, otobüs yolcularından birinin saldırganlar ile aralarındaki bir husumetten kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Kabile Çatışmaları ve Şiddet Olayları

Papua Yeni Gine'de kabileler arasında süregelen çatışmalar, yüzyıllar boyunca devam ediyor. Bu tür çatışmalarda genellikle silahlar, palalar ve el bombaları kullanılıyor. Son dönemdeki şiddet olaylarında birçok kişi hayatını kaybederken, evler ve altyapılar da tahrip oldu. Enga bölgesinde daha önce 19 Şubat 2024 tarihinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Tondop, benzer olayların bir daha yaşanmaması için tedbirlerin alınacağını sözlerine ekledi.

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