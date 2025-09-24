Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı

Paribu Art, Terminal Kadıköy'de açıldı; 2 bin kişilik mekanda konser, tiyatro, festival ve atölyelerle zengin bir sezon programı sunulacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:59
Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı

Paribu Art Terminal Kadıköy'de açıldı

Paribu Art'ın disiplinler arası üretimi destekleyen yeni mekanı Terminal Kadıköy'de kapılarını açtı. Paribu'nun kültür sanat alanındaki uzun soluklu destek yaklaşımını somutlaştıran sanat platformu Paribu Art, sezon boyunca 2 bin kişiye varan kapasiteye sahip etkinlik alanında konserlerden tiyatro gösterilerine, festivallerden atölyelere kadar farklı disiplinlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Açılışta konuşan Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Paribu için kültür sanatın bilinçli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana desteklediğimiz 30'dan fazla kurum ve organizasyon ile 32 milyon kişinin kültür sanata erişimine katkı sağladık. 2017'den bu yana sürdürdüğümüz, kalıcı olması için uğraştığımız bu çabalar bugün Paribu Art ile somutlaştı." dedi.

Oral, Paribu Art'ta sanatın yalnızca izlenen değil, birlikte üretilen, deneyimlenen, konuşulan, dinamik ve canlı bir ekosistem olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sanatın bireyi özgürleştirdiğine, toplumu birleştirdiğine ve geleceği şekillendirdiğine dikkat çeken Oral, "Hayat verdiğimiz Paribu Art'ta farklı disiplinlerden sanatçılar, yaratıcı üreticiler ve kültür aktörleri için destekleyici işbirliğine açık bir alan yaratıyoruz. Burası birlikte düşünen, hayal eden, üreten herkes için yeni bir ifade alanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Omasta grubunun konseriyle sona erdi.

Zengin sezon programı ve etkinlik çeşitliliği

Paribu Art, konserlerden tiyatro oyunlarına, dijital sanat eserlerinden çocuklara özel festivallere kadar geniş kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturacak. Mekan; konser, tiyatro, festival, stand-up, atölye, sergi ve görsel-işitsel performanslara ev sahipliği yapmanın yanı sıra lansman, gala, konferans, basın toplantısı ve ödül törenleri gibi kurumsal etkinlikler için de kullanılabilecek.

Sahne performansları ve masterclass'ların da gerçekleştirileceği mekanda şu konserler programlandı: 27 Eylül'de Ceren Kaçar, 15 Ekim'de Theo Croker, 17 Ekim'de Black Flag, 18 Ekim'de Andrea Molteni, 19 Ekim'de Butcher Brown, 6 Kasım'da The Wanton Bishops, 18 Kasım'da Büyük Ev Ablukada ve 28 Kasım'da Bab L'Bluz.

Program kapsamında ayrıca 29-30 Eylül tarihlerinde "Endophasia" performansı, 13 Ekim'de "Elma Labrador Çimen" adlı tiyatro oyunu ve 26 Ekim'de "Önüm Arkam Duygularım Sobe" adlı oyun sahnelenecek. 20-23 Kasım arasında ise bebekler ve çocuklar için sanat festivali olan "Atta Festival" düzenlenecek.

Paribu Art etkinlik biletlerine Tiyatrolar ve Biletix platformlarından ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Marmaris açıklarında 'Diamond 2' teknede 210 kg esrar ele geçirildi
2
ABD ve Türkiye'nin Katıldığı İİT Zirvesi: Gazze İçin Acil Ateşkes ve Yeniden İnşa Çağrısı
3
Netanyahu Ben-Gurion Havalimanı'nda BM Genel Kurulu Öncesi Protesto Edildi
4
Massive Attack'ten Spotify boykotu: Helsing'e 600 milyon avro tepkisi
5
Rubio-Lavrov New York'ta Görüştü: Ukrayna Gündemi
6
Yerapetritis: Gazze medya için en ölümcül çatışma alanı
7
Sisi: Trump'ın Gazze'ye Saldırıları Durdurma Çabalarını Değerli Buluyorum

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası