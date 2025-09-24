Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı

Paribu Art Terminal Kadıköy'de açıldı

Paribu Art'ın disiplinler arası üretimi destekleyen yeni mekanı Terminal Kadıköy'de kapılarını açtı. Paribu'nun kültür sanat alanındaki uzun soluklu destek yaklaşımını somutlaştıran sanat platformu Paribu Art, sezon boyunca 2 bin kişiye varan kapasiteye sahip etkinlik alanında konserlerden tiyatro gösterilerine, festivallerden atölyelere kadar farklı disiplinlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Açılışta konuşan Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Paribu için kültür sanatın bilinçli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana desteklediğimiz 30'dan fazla kurum ve organizasyon ile 32 milyon kişinin kültür sanata erişimine katkı sağladık. 2017'den bu yana sürdürdüğümüz, kalıcı olması için uğraştığımız bu çabalar bugün Paribu Art ile somutlaştı." dedi.

Oral, Paribu Art'ta sanatın yalnızca izlenen değil, birlikte üretilen, deneyimlenen, konuşulan, dinamik ve canlı bir ekosistem olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sanatın bireyi özgürleştirdiğine, toplumu birleştirdiğine ve geleceği şekillendirdiğine dikkat çeken Oral, "Hayat verdiğimiz Paribu Art'ta farklı disiplinlerden sanatçılar, yaratıcı üreticiler ve kültür aktörleri için destekleyici işbirliğine açık bir alan yaratıyoruz. Burası birlikte düşünen, hayal eden, üreten herkes için yeni bir ifade alanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Omasta grubunun konseriyle sona erdi.

Zengin sezon programı ve etkinlik çeşitliliği

Paribu Art, konserlerden tiyatro oyunlarına, dijital sanat eserlerinden çocuklara özel festivallere kadar geniş kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturacak. Mekan; konser, tiyatro, festival, stand-up, atölye, sergi ve görsel-işitsel performanslara ev sahipliği yapmanın yanı sıra lansman, gala, konferans, basın toplantısı ve ödül törenleri gibi kurumsal etkinlikler için de kullanılabilecek.

Sahne performansları ve masterclass'ların da gerçekleştirileceği mekanda şu konserler programlandı: 27 Eylül'de Ceren Kaçar, 15 Ekim'de Theo Croker, 17 Ekim'de Black Flag, 18 Ekim'de Andrea Molteni, 19 Ekim'de Butcher Brown, 6 Kasım'da The Wanton Bishops, 18 Kasım'da Büyük Ev Ablukada ve 28 Kasım'da Bab L'Bluz.

Program kapsamında ayrıca 29-30 Eylül tarihlerinde "Endophasia" performansı, 13 Ekim'de "Elma Labrador Çimen" adlı tiyatro oyunu ve 26 Ekim'de "Önüm Arkam Duygularım Sobe" adlı oyun sahnelenecek. 20-23 Kasım arasında ise bebekler ve çocuklar için sanat festivali olan "Atta Festival" düzenlenecek.

Paribu Art etkinlik biletlerine Tiyatrolar ve Biletix platformlarından ulaşılabiliyor.