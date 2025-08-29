Paris'te Beslenme Kongresi: Türkiye'de Halk Sağlığını İyileştirme Girişimleri

Paris'te 23. Uluslararası Beslenme Kongresi'nde Türkiye oturumu

Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Ağustos'ta başlayan 23. Uluslararası Beslenme Kongresi devam ediyor. Kongre, Fransız Beslenme Derneği (SFN), Fransız Beslenme Federasyonu (FFN), Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu (FENS) ve Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği (IUNS) tarafından "Küresel Sağlık İçin Sürdürülebilir Gıda" temasıyla düzenleniyor.

Oturum: "Türkiye'de halk sağlığını iyileştirmeye yönelik girişimler"

Kongrede, Türk bilim insanlarının katılımıyla "Türkiye'de halk sağlığını iyileştirmeye yönelik girişimler" başlıklı oturum düzenlendi. Oturumda Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Julian Stowell, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal görüş ve bulgularını paylaştı.

Prof. Dr. Julian Stowell: Türkiye'nin demografik ve sağlık göstergeleri

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Stowell, 18 yıldır ziyaret ettiği Türkiye'de kamu sağlığına odaklandığını belirterek, "Türk halkının başarma arzusuna hayranım ve üniversiteler, hükümet, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyu arasındaki işbirliğine hayranım." ifadelerini kullandı. Stowell, Türkiye'nin nüfusunun 1960'tan bu yana üç katına çıktığını ve ülkenin genç bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak "ortanca yaşı 33" olduğunu söyledi ve İngiltere ile karşılaştırdı.

Stowell, doğuştan beklenen yaşam süresinde 1950'den bu yana kaydedilen ilerlemeyi, bulaşıcı hastalıkların azalması ile sağlık hizmetlerine erişim ve eğitimdeki gelişmelere bağladı. Öte yandan, Türkiye'de "kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler başlıca ölüm sebeplerinden" olduğunu belirterek ölümlerin %70'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığını aktardı. Stowell, 2016'da Türkiye'nin Avrupa bölgesinde fazla kilo ve obezite konusunda birinci olduğunu, obezite oranının %32 olduğunu ve kadınlarda bu oranın daha yüksek seyrettiğini hatırlattı.

Günlük tuz tüketiminin 12 grama indiğini ancak Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesini aştığını söyleyen Stowell, hükümetin "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" ve "Diyabet Programı" gibi girişimlerini anımsattı. Ayrıca Sabri Ülker Vakfı'nın 2011'den beri uyguladığı "Dengeli Beslenme Eğitim Programı" ile okul çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmasının hedeflendiğini ve 2,5 milyon öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldığını aktardı.

Prof. Dr. Nur Baran Aksakal: Gıda okuryazarlığı ve eğitim

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Aksakal, gıda ve beslenme okuryazarlığının toplum sağlığı için önemine dikkat çekti. Aksakal, 2017'de yapılan bir araştırmanın tüketicilerin en çok "son kullanma tarihi" kaygısıyla alışveriş yaptıklarını gösterdiğini, 664 bin takipçiyle gerçekleştirilen bir sosyal medya çalışmasının ise katılımcıların gıda okuryazarlığından olumlu etkilendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

2022'de yapılan kapsamlı bir bilimsel derlemenin toplumun %75'inin beslenme konusuna ilgi duyduğunu gösterdiğini aktaran Aksakal, Türkiye'nin gıda okuryazarlığını eğitim müfredatına entegre etme çabalarını vurguladı ve "Okullarda ve toplumda gıda okuryazarlığı eğitim projeleri uygulamalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Aksakal, sağlıklı diyet programı geliştirirken çevre ve ekonomi gibi faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel: Küresel boyutta beslenme riskleri

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Büyüktuncer Demirel, beslenme okuryazarlığının küresel beslenme kaynaklı sorunların çözümündeki rolünü vurguladı. 2017 tarihli araştırmalara atıfta bulunan Büyüktuncer Demirel, dünya genelinde 11 milyon ölümün beslenme kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Büyüktuncer Demirel, sorunların çözümü için iki temel strateji olduğunu belirterek bunları "gıda sistemlerinin dönüştürülmesi" ve "sağlıklı gıda seçimlerinin teşvik edilmesi" olarak sıraladı ve bu stratejilerin kesişiminde beslenme okuryazarlığının yer aldığını kaydetti. Ayrıca mesleki yanlış bilgilerin bilime güveni zayıflatabileceğini, medyanın ve sosyal medyanın ise beslenme iletişiminde güçlü araçlar olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Serhat Ünal: Erken dönemde alışkanlık kazandırma

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ünal, doğru beslenme alışkanlıklarının çocukluktan itibaren kazanılması gerektiğini söyledi. Ünal, sağlık çalışanlarının beslenme konusunda eğitilmesinin önemine dikkat çekerek tıp müfredatının geliştirilmesi gerektiğini belirtti ve Ankara'daki sağlık personeli ile aile hekimlerine yönelik beslenme eğitimi çalışmalarına öncülük ettiklerini aktardı.

Oturumda vurgulanan ortak mesaj, obezite ve beslenme kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadelede eğitim, gıda okuryazarlığı, sistem düzeyinde stratejiler ve çok paydaşlı işbirliğinin gerekliliğiydi.