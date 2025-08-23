Paris'te Notre Dame Önünde Gazze Protestosu: Göstericiler Yere Uzandı

Paris'te Notre Dame Önünde Gazze Protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali önünde toplanan Filistin destekçisi bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemin Seyri ve Mesajı

Göstericiler, üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye ile sembolik bir eylem gerçekleştirerek yere uzandı. Bu davranış, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü sivilleri temsil etmek amacıyla yapıldı.

Bir süre sonra ayağa kalkan protestocular, "Gazze'nin kapılarını açın" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü. Katılımcılar, bölgedeki sivillerin öldürülmesine karşı tepkilerini kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

Olay yerinde polis müdahalesi veya gösterinin dağıtıldığına ilişkin bilgi metinde yer almamaktadır.