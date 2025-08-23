DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.698.767,49 1,56%

Paris'te Notre Dame Önünde Gazze Protestosu: Göstericiler Yere Uzandı

Paris'te Notre Dame Katedrali önünde Filistin yanlısı göstericiler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden sivilleri temsil ederek yere uzandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:13
Paris'te Notre Dame Önünde Gazze Protestosu: Göstericiler Yere Uzandı

Paris'te Notre Dame Önünde Gazze Protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali önünde toplanan Filistin destekçisi bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemin Seyri ve Mesajı

Göstericiler, üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye ile sembolik bir eylem gerçekleştirerek yere uzandı. Bu davranış, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü sivilleri temsil etmek amacıyla yapıldı.

Bir süre sonra ayağa kalkan protestocular, "Gazze'nin kapılarını açın" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü. Katılımcılar, bölgedeki sivillerin öldürülmesine karşı tepkilerini kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

Olay yerinde polis müdahalesi veya gösterinin dağıtıldığına ilişkin bilgi metinde yer almamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
2
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
3
Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'
4
Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'
5
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
6
Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü
7
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı