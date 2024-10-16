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Paris’teki Gala İçin İptal Talebi

Thomas Portes, İsrail Bakanı Smotrich’in katılacağı gala için Fransa Emniyeti'ne iptal başvurusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:00
Paris’teki Gala İçin İptal Talebi

Paris’te Galanın İptali İsteniyor

Fransa’nın muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa’dan (LFI) milletvekili Thomas Portes, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 13 Kasım’da Paris’te düzenlenecek gala için iptal talep etti.

Gaza Politikasına Tepki

Portes, X hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail hükümetinin Gazze’de soykırım gerçekleştirdiğini belirtirken, Smotrich’in katılacağı galanın güvenlik endişeleri taşıdığını vurguladı.

Portes, Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü’ye yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: "Fransa, kendi topraklarında bir savaş suçlusunun varlığını kabul edemez."

Smotrich’in Tartışmalı Söylemleri

Mektupta, Avrupa Birliği, Fransa ve İngiltere’nin Smotrich’in "Gazze halkını aç bırakmanın adil ve ahlaki olduğu" yönündeki söylemlerini kınadığı hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, yönetmen Jerome Sesquin tarafından çekilen "İsrail: Kaos’un Bakanları" belgeselinde Smotrich’in genişleyen 'Büyük İsrail' vizyonuna dair tartışmalı görüşlerinin bulunduğu ifade edildi.

Endişeler ve Talepler

Portes, bu tür söylemlerin Filistin halkının varlığını yok sayma ve topraklarının ilhakını teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Paris Emniyeti’nden nefrete ve soykırıma teşvik eden eylemleri engelleyici önlemler almasını talep etti.

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