Paşinyan: Azerbaycan'la Kurulan Barış Yeni Bir Tarihsel Dönem

Ulusa seslenişte öne çıkanlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan üçlü zirveyi değerlendirdi ve iki ülke arasındaki barış sürecinin önemine vurgu yaptı.

Paşinyan, Washington'da kayda geçirilen karşılıklı yükümlülüklerin devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı esasına dayandığını belirtti. Özellikle ulaşım bağlantılarının açılması konusuna ayrı bir önem atfetti.

Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişim sağlanmasının, Ermenistan için uluslararası alanda tanınmış iletişim garantileri ve işbirliği açısından yeni fırsatlar anlamına geldiğini söyledi.

"Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz olduğunu ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik." Paşinyan, Aliyev ile düşmanlık sayfasının kapatılmasında mutabık kaldıklarını ifade ederek bunun halklar için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti ve "Bugün ve gelecekte her türlü rövanş girişimini kesin olarak reddettik" dedi.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos'tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya'dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti'dir." Paşinyan, barışın yeni bir yaşam tarzı ve düşünce dönüşümü gerektirdiğini vurguladı.

Bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana çatışma atmosferinde yaşadıklarını hatırlatan Paşinyan, barışın birçok açıdan tanıdık olmayan bir olgu olduğunu, ancak bu anın öneminin küçümsenmemesi gerektiğini kaydetti: eski sayfaları kapatıp barış, üretim ve gelişme sayfalarını açma imkanı bulunduğunu söyledi.

Ulaşım, sınır süreçleri ve güvence

Washington mutabakatıyla Ermenistan'ın 30 yıldan fazla izolasyonda bulunmasına son verilebilecek "inanılmaz fırsat" yakalandığını belirten Paşinyan, ulaşım bağlantılarının toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde açılacağını ifade etti. Sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasına hazır olduklarını ve ayrıntıların ilerleyen görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

Paşinyan, bu sürecin yeni bir tehdit taşımadığını; zira Washington deklarasyonunda karşılıklılık ilkesi kayda geçirilmiş olduğunu, bunun da dengeli ve kabul edilebilir çözümlerin garantisi olduğunu belirtti. Ayrıca iki ülke arasındaki bazı ihtilaflı arazilerin sınır belirleme ve çizme sürecinde çözüleceğini bildirdi.

Karabağ meselesi ve entegrasyon

Karabağ meselesinin bazı çevrelerce Ermenistan'ın devletleşmesini engellemek amacıyla kullanıldığına değinen Paşinyan, "Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan'a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir." dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın uluslararası toplumla birlikte bu kişiler için ülkede yaşam ve entegrasyon koşullarını oluşturması gerektiğini vurguladı.

Kapanış ve çağrı

Konuşmasını, elde edilen barışın günlük olarak korunması ve kurumsallaştırılması gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Paşinyan, "Barış tesis edilmiştir ve bizim görevimiz ona özen göstermek, onu güçlendirmek ve yavaş yavaş daha kurumsal bir şekle dönüştürmektir." ifadelerini kullandı. Paşinyan, bu sürecin Ermenistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve devletleşmesinin teminatı olduğunu belirtti.