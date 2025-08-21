DOLAR
40,94 0%
EURO
47,65 0,01%
ALTIN
4.395,54 0,22%
BITCOIN
4.660.863,97 0,45%

Paşinyan: Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılacağına İnanıyorum

Paşinyan, Erivan'da Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini ve sınırın açılacağına inandığını açıkladı. 2026 bütçesinde savunma harcamaları önemli ölçüde artmayacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:54
Paşinyan: Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılacağına İnanıyorum

Paşinyan: "Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum"

Erivan'da müzakereler, sınır kapılarında sadeleştirme ve bütçe açıklaması

Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." dedi.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Hükümetin 2026 devlet bütçesiyle ilgili olarak Paşinyan, savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadıklarını aktardı. Ekip kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeye devam edeceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım