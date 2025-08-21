Paşinyan: Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılacağına İnanıyorum

Paşinyan: "Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum"

Erivan'da müzakereler, sınır kapılarında sadeleştirme ve bütçe açıklaması

Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." dedi.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Hükümetin 2026 devlet bütçesiyle ilgili olarak Paşinyan, savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadıklarını aktardı. Ekip kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeye devam edeceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.