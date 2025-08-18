DOLAR
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını

Antalya Kaş'taki Patara Plajı'nın çölü andıran kum tepeleri, özellikle gün batımında yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:54
Kaş'ta kilometrelerce sahil ve fotoğraf stüdyosuna dönen kum tepeleri ilgi odağı

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı'nda, kilometrelerce uzanan eşsiz sahilin yanı sıra çölleri anımsatan kum tepelerinde özellikle gün batımında ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

Kaş, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor; şelalelerden plajlara, antik kentlerden su altı mağaralarına kadar pek çok seçenek sunuyor.

Likya Birliği'nin başkenti ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Patara Antik Kenti'nin yanında yer alan kum tepeleri, kentte turistlerin en fazla merak ettiği noktalar arasında bulunuyor. Patara sahilindeki kum tepeleri, özellikle gün batımında yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Antik kentin içinden geçerek kum tepelerine ulaşan ziyaretçiler, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta'ların da önemli yuvalama alanlarından olan Patara Plajı'na bakan ve adeta fotoğraf stüdyosuna dönüşen bölgede eşsiz gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

Kaş'a tatil için gelen Talha Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada arkadaşının tavsiyesi üzerine kum tepelerini görmeye geldiğini söyledi. Özdemir, "Burası çöl edasında. Kumun sıcaklığı, güneşin batışı çok güzel. Burası Yeşilçam filmlerine de konu olmuş. Bize eski zamanları da yaşatıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Zehra Nur Akbalık, Finike'den kum tepelerini görmeye geldiğini, bu eşsiz ortamda fotoğraf çekme imkanı bulduklarını dile getirdi. Akbalık, "Antalya'nın her yeri cennet ama Kaş başka. Patara'yı çok sevdik mutlaka gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Gün batımı harika." ifadelerini kullandı.

Batuhan Özpekcan ise ortamın doğası ve kum yapısıyla Mısır'ı andırdığını belirterek, kum tepelerine gün batımında gelip amatör olarak fotoğraf çekimleri yaptıklarını söyledi.

Patara'nın kum tepeleri, hem doğal yaşamın korunmasına dikkat çeken bir alan hem de ziyaretçilere gün batımı eşliğinde unutulmaz fotoğraf kareleri sunan bir mekan olarak öne çıkıyor.

