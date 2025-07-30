Patlayan Lastiğe Rağmen Yangına Su Taşıyan Çiftçiye 3 Tanker Hediye Edildi

Bursa’nın Orhaneli İlçesinde Yangınla Mücadele İçin Örnek Davranış

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına patlayan lastiğiyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, gösterdiği özveri ile dikkat çekti. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkı sağlayan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

Doğru’nun Vatanseverlik Duyguları

Keles ilçesine bağlı Basak Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği doğa güzelliklerinin yok olmaması için yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini dile getirdi. İstanbul'dan Ünal Turan, Balıkesir'den Şen Römork ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından hediye edilen tankerler, Doğru’nun özverili çabalarının ardından geldi.

Doğru, sosyal medyada patlayan lastiğiyle tankeriyle su taşırken çekilen görüntülerinin ardından acaba kendisine maddi destek olup olmayacağı yönünde birçok mesaj aldığını belirterek, "Ben asla kabul etmiyorum. Para için yapmadım bunu, canı gönülden yaptım," dedi.

Yangın Anı ve Toplumsal Dayanışma

Yangın esnasında yaşadığı duygulardan bahseden Doğru, "Bir daha olsa yine yaparım. Çünkü o ağaçların, hayvanların yandığını görmek ruhumu yaraladı," diye konuştu. Yangın söndürme çalışmalarına mahallelisiyle birlikte destek verdiklerini vurgulayan Doğru, "Gündüz benim yaşımdaki insanlar su götürüyordu. Geceleri de Bursa'dan çocuklarımızı çağırıyorduk," ifadesini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarında daha verimli olmak için sulama göleti talep eden Doğru, göletin yapılması durumunda yangınlarla daha hızlı mücadele edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.