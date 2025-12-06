Patnos’ta Açık Cezaevinde 4 Alanda Meslek Kursları Başladı

Kurslar ve Amaç

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin mesleki beceri kazanmaları ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında kurslar başlatıldı. Eğitimler, hayat boyu öğrenme anlayışıyla ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Standartlar Sistemi doğrultusunda, Patnos Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor.

Kurumda açılan kurslar: Erkek Kuaförlüğü, Sac Metal Kalıp İmalatı, Aşçı Çırağı ve Yağlı Boya Resim.

Ziyaret ve Değerlendirme

Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette kurs öğretmenleri ve hükümlülerle bir araya gelerek yürütülen eğitimler hakkında bilgi aldı. Sürezli, mesleki kursların hem kişisel gelişim hem de topluma uyum açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "Bu eğitimler, hükümlülerin salıverilmelerinin ardından gelir sağlayabilecekleri bir meslek edinmelerine katkı sunuyor" dedi.

Kurslara katılan hükümlüler verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Savcı Sürezli’nin ilgisinin motivasyon sağladığını belirtti. Kurum yönetimi, mesleki ve teknik eğitimin hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasındaki önemine vurgu yaparak Sürezli’ye teşekkür etti.

Ziyarete Kurum Müdürü Esma Hatun Sağlam, İdare Memuru Hakan Gümüştaş ve Kurum Öğretmeni Sevda Deniz de eşlik etti.

