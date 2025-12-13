DOLAR
Patnos'ta Hayvan Yüklü Tır Devrildi: 10 Küçükbaş Telef Oldu

Patnos Değirmendüzü civarında kontrolden çıkan 07 UK 073 plakalı tır devrildi; 10 küçükbaş telef oldu, diğerleri nakledildi ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:49
Değirmendüzü köyü civarındaki kaza

Bugün Patnos’un Değirmendüzü köyü civarında, küçükbaş hayvan yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, 07 UK 073 plakalı tır, sürücüsü M.Ş.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yan yattı.

Kazanın şiddetiyle dorsedeki hayvanlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 10 küçükbaş hayvanın kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Kazada sağ kurtulan diğer hayvanlar, olay yerine çağrılan başka bir araca nakledildi. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

