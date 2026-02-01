Patnos'ta kar temizleme seferberliği aralıksız sürüyor

Koordineli çalışma ile ulaşım ve günlük yaşam güvence altında

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar temizleme çalışmaları yeniden hız kazandı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yürütülen müdahaleler, kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Patnos İlçe Özel İdaresi ile Patnos Belediyesi, ortak ve koordineli bir çalışma yürüterek kapsamlı bir kar temizleme seferberliği başlattı. Ekipler, ilçe genelinde planlı ve sistemli müdahaleler yapıyor.

İlçe merkezi ve çevre mahallelerde yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de ulaşımın aksamadan sağlanmasını hedefliyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda son hızla çalışmaları sürdürüyor.

