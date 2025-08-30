Pegasus uçağı leylek sürüsü nedeniyle Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Pegasus uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı
Leylek sürüsü motor arızasına yol açtı
Sabiha Gökçen Havalimanından Paris seferi için havalanan Pegasus Havayolları uçağı, kalkıştan kısa süre sonra bir leylek sürüsüne girdi.
Uçak, saat 10.30 civarında hareket etti. Kısa süre sonra meydana gelen kuş teması sonucu uçağın bir motorunda arıza oluştu.
Uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek acil durum deklare etti. Bu sırada havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.
Uçak, saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş gerçekleştirdi.
Yolcular daha sonra başka bir uçakla Paris'e gönderildi.