DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.454.505,32 -0,7%

Pegasus uçağı leylek sürüsü nedeniyle Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Sabiha Gökçen'den Paris'e giden Pegasus uçağı, leylek sürüsüne girmesi sonucu motor arızası yaşadı; pilot acil durum deklare etti, uçak tek motorla saat 11.00'de iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:07
Pegasus uçağı leylek sürüsü nedeniyle Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Pegasus uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Leylek sürüsü motor arızasına yol açtı

Sabiha Gökçen Havalimanından Paris seferi için havalanan Pegasus Havayolları uçağı, kalkıştan kısa süre sonra bir leylek sürüsüne girdi.

Uçak, saat 10.30 civarında hareket etti. Kısa süre sonra meydana gelen kuş teması sonucu uçağın bir motorunda arıza oluştu.

Uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek acil durum deklare etti. Bu sırada havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.

Uçak, saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

Yolcular daha sonra başka bir uçakla Paris'e gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
2
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
İtalya'da 'Phica' Sitesine Soruşturma: Ünlü Kadınların Fotoğrafları Tahrif Edildi
5
İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler
6
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
7
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta