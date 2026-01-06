Pehlivanköy'de Gıda Denetimleri Sıkı Takipte

Pehlivanköy'de 5996 sayılı Kanun kapsamında gıda denetimleri sürüyor; Alo 174 hattı ile şikâyetlere hızlı müdahale sağlanıyor.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü devrede

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde düzenli gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüğe bağlı teknik ekiplerin tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Karaca, mevzuat ile belirlenen kriterlere uyulmaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak işletme sahiplerini uyardı.

Ayrıca Karaca, vatandaşlardan gelen şikâyetlere Alo 174 Gıda Hattı üzerinden kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

