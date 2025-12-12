Pekbey'in Hayatı Belgesel Oldu — Dumlupınar Faciasının Son Tanığı Sandıklı'da

Pekbey'in Hayatı Belgesel Oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden ilçenin ilk deniz astsubayı ve Dumlupınar faciasının son tanığı 94 yaşındaki Mustafa Pekbey'in hayatı belgesel olarak kayda alındı.

Çekimler ve anlatılar

İlçenin değişik yerlerinde gerçekleştirilen çekimlerde Pekbey, 1950’li yıllarda Sandıklı’da yaşam tarzını, Dumlupınar faciasında yaşadıklarını ve 1. Dünya Savaşındaki yokluk ile kıtlık günlerini birinci ağızdan anlattı.

Yayın bilgisi

Yapımcılar, belgeselin ilerleyen günlerde yayınlanacağını bildirdi.

