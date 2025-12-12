DOLAR
Pekbey'in Hayatı Belgesel Oldu — Dumlupınar Faciasının Son Tanığı Sandıklı'da

Sandıklı'nın ilk deniz astsubayı ve Dumlupınar faciası'nın son tanığı 94 yaşındaki Mustafa Pekbey'in yaşamı belgesel oldu; 1950'ler ve 1. Dünya Savaşı anıları aktarılıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:10
Pekbey'in Hayatı Belgesel Oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden ilçenin ilk deniz astsubayı ve Dumlupınar faciasının son tanığı 94 yaşındaki Mustafa Pekbey'in hayatı belgesel olarak kayda alındı.

Çekimler ve anlatılar

İlçenin değişik yerlerinde gerçekleştirilen çekimlerde Pekbey, 1950’li yıllarda Sandıklı’da yaşam tarzını, Dumlupınar faciasında yaşadıklarını ve 1. Dünya Savaşındaki yokluk ile kıtlık günlerini birinci ağızdan anlattı.

Yayın bilgisi

Yapımcılar, belgeselin ilerleyen günlerde yayınlanacağını bildirdi.

