Pelin Çift ve TRT Ekibi Somuncu Baba Külliyesi'nde Tanıtım Çekimi

TRT programcıları Pelin Çift ve ekibi, Malatya Kültür Yolu Festivali için Darende'de Somuncu Baba Külliyesi ve çevresinde tanıtım çekimleri yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:09
Festival hazırlıkları

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nin tanıtım çekimleri yapıldı.

Çekimler ve ziyaret

Kentte 4-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival için ilçeye gelen TRT programcılarından Pelin Çift ve ekibi, inanç turizminin önemli duraklarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi'nin tanıtım çekimlerini gerçekleştirdi. Çekimler sırasında Çift, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbelerini ziyaret ederek, Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren'den külliyenin tarihi ve manevi atmosferine ilişkin bilgi aldı.

Pelin Çift'in izlenimleri

"Darende benim gerçekten en sevdiğim yerlerin başında geliyor. İşim dolayısıyla dünyanın birçok noktasına gittim. Seyahat anlamında çok iddialıyım. Malatya Darende'de Somuncu Baba'nın türbesine geldiğinizde burada sizi karşılayan güller, balıklı havuz, ahşap ve taş mimari, manevi hava bana cennetin tasviri gibi geliyor. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. İkinci defa geldim, her defasında muhabbet ve huzur buluyorum. Tabii ki Darende'nin 7 bin yıllık tarihi de var, o yaşanmışlık sinmiş. Bu sebeple buraya hiç gelmemiş, görmemişlere Darende'ye gelip Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin ebedi istirahatgahını görmelerini canıgönülden tavsiye ediyorum."

Diğer çekim noktaları

Ekip daha sonra Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Hamidiye Çarşısı, Somuncu Baba, Hasbahçe ile Hulusi Efendi Müzesi'nde tanıtım çekimleri yaptı.

