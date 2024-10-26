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Pembe Köşk Cumhuriyet Bayramı İçin Ziyarete Açıldı

İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçilere açıldı, sergide İnönü'nün tarihi belgeleri yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:07
Pembe Köşk Cumhuriyet Bayramı İçin Ziyarete Açıldı

Pembe Köşk Ziyarete Açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı ve önemli devlet adamı İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk, ziyaretçilere kapılarını açtı. Yılda iki kez ziyarete açılan bu tarihi mekan, bu yıl "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" konulu bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Köşk Hakkında Bilgi

Pembe Köşk, 1 Aralık'a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, sergide İnönü'nün tarihi belgeleri ve objelerini inceleme fırsatı bulacak.

Gülsün Bilgehan'dan Açıklamalar

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pembe Köşk'ün cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bilgehan, “Bu evde pek çok devrim düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir. Burada gerçekleşen toplantılar, Cumhuriyet tarihinin şekillenmesine katkı sağlamıştır.” dedi.

Sergi Detayları

Bilgehan, serginin en önemli bölümünün Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler olduğunu dile getirerek, Atatürk ve İnönü’nün basına verdikleri öneme de dikkat çekti. Özellikle, İsmet İnönü'ye ait çeşitli belgeler, mektuplar ve kıyafetlerin sergide yer aldığını belirtti. Ayrıca, "İnönü’nün gazetecilerle olan fotoğraflarını ve basın toplantılarına ilişkin belgelerini sergiledik" şeklinde ekledi.

İnönü’nün Mirası

Bilgehan, Cumhuriyeti kuranların sadece yönetimle değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki savaşlarla da yakından ilgili olduklarını ifade etti. Bu bağlamda, dedesi İsmet İnönü'nün Yemen’deki isyanı bastırmak için Osmanlı tarafından gönderilen subaylardan biri olduğunu belirtti.

Pembe Köşk, Türkiye'nin siyaset tarihinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor ve yapılan sergi, ziyaretçilere bu tarihi mirası ve cumhuriyetin değerlerini anlatmayı amaçlıyor.

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