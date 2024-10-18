Pencap'ta Eğitim 2 Gün Süreyle Askıya Alındı

Pencap'ta Eğitim Sürecine Ara Verildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da yaşanan bir olay, eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Ülkedeki bir özel üniversitede bir kız öğrencinin tecavüze uğradığı iddiası, büyük protestoları tetikledi.

Protestoların Nedenleri

Protestoların artması üzerine, eyalet yönetimi, tüm okul ve üniversitelerde 2 gün boyunca eğitime ara verme kararı aldı. Bu önlem, artan gösterilerin kontrol altına alınabilmesi için alındı.

Devam Eden Eylemler

Ayrıca, bazı öğrenci grupları, Hayber Pahtunhva eyaletinde benzer protestoların devam edeceğini duyurdu. Lahor'daki olaylar sırasında, gösterilere katılan çok sayıda öğrenci yaralanırken, 150 öğrenci de gözaltına alındı.