Pencap'ta Seller: Yaklaşık 300 bin Kişi Tahliye Edildi

Pencap'ta muson yağmurları nedeniyle yükselen su seviyeleriyle son 48 saatte yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi, 3,3 milyon kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:48
Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller ve bölgedeki nehirler ile barajlardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle son 48 saatte yaklaşık 300 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Tahliye ve kurtarma çalışmaları

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, botlarla yürütülen arama-kurtarma operasyonlarına binlerce görevlinin katıldığını, ordu birliklerinin su altında kalan köylerden insanları ve hayvanları tahliye etmekle görevlendirildiğini bildirdi.

Kathia, ekiplerin çatılarda mahsur kalan kişileri bulmak için insansız hava araçları kullandığını, selden etkilenenler için çadır kentler kurulduğunu ve gıda ile temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığını aktardı.

Etkilenen bölgeler ve hasar

Muson yağışları nedeniyle Hindistan sınırına yakın Narowal ve Sialkot ile Muzaffargarh bölgesindeki onlarca köy sular altında kaldı. Kathia, eyaletteki 33 bin köyde 3,3 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve evlerini kaybedenlere eyalet yönetimi tarafından tazminat ödeneceğini belirtti.

Kathia ayrıca bölgedeki barajlarda ve Ravi, Çenab ile Sutlej nehirlerinde su seviyelerinin yükselmesiyle taşkınların yaşandığını dile getirdi.

Genel durum ve önceki tahliyeler

Pakistan'da geçen ay selden etkilenen bölgelerde toplu tahliyeler başlamıştı; yetkililer, son tahliyelerle yerinden edilenlerin sayısının 1,3 milyona ulaştığını açıkladı. Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından bu yana yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, afetin 'Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi' olduğunu ve su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etmişti.

