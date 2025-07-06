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Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazı Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'i şehit oldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:20
Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazı Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda Facia: 5 Asker Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın yaptığı duyuruda, 5 kahraman askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, 28 Mayıs 2022'de icra edilen bir önceki arama-faaliyetinde Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu hatırlatıldı. Yoğun ateş nedeniyle Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı vurgulandı.

Kurtarma Faaliyetleri Devam Ediyor

MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgenin kontrol altına alındığı ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği, ancak Bozkurt’un naaşına ulaşılamadığı kaydedildi. Arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği, söz konusu mağaranın özel ekipler tarafından taranarak araştırıldığı belirtildi.

Bugün gerçekleşen mağara arama-tarama faaliyetinde, önceden hastane amaçlı kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş bir alanda 19 askerin metan gazına maruz kaldığı ifade edilerek, 'Derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.' denildi.

Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla sürdüğü bildirildi. MSB, hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı dilerken, etkilenen personellere acil şifalar temennisinde bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Gazdan etkilenen askerlerden bazıları tedavi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane çevresinde önlem alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Gazdan etkilenen askerlerden bazıları tedavi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane çevresinde önlem alındı.

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