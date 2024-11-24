Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Mağara Daha Teröristlerden Temizlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Gelişme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde, çok sayıda bölümü bulunan bir terörist mağarasının temizlendiğini duyurdu.

Arama Faaliyetleri Sürüyor

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama görevine aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."

Bakanlık paylaşımında, teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerine de yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.