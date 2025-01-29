DOLAR
35,77 -0,11%
EURO
37,19 0,36%
ALTIN
3.170,8 0,14%
BITCOIN
3.646.453,46 -0,52%

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir mağarada teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:21
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Teröristlerin Kullanımına Son Verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda teröristlere ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, operasyonda tespit edilen bir mağara, teröristler tarafından kullanılıyordu ve çok sayıda bölüme sahipti. Yapılan aramalar sonucunda, mağaradan ele geçirilen malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

MSB, mağarada yapılan aramalara ilişkin görüntüleri de paylaştı. Bu gelişme, bölgedeki terör faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
2
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
4
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı