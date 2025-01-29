Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Teröristlerin Kullanımına Son Verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda teröristlere ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, operasyonda tespit edilen bir mağara, teröristler tarafından kullanılıyordu ve çok sayıda bölüme sahipti. Yapılan aramalar sonucunda, mağaradan ele geçirilen malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

MSB, mağarada yapılan aramalara ilişkin görüntüleri de paylaştı. Bu gelişme, bölgedeki terör faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.