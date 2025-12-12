DOLAR
Pendik ev yangını: Akrabadan çarpıcı iddia — Gözaltındakinin çocukların babası olmadığı belirtildi

Pendik'te ev yangınında 3 çocuğun yaşamını yitirmesi sonrası, akraba gözaltındaki T.Ö.'nün ölen çocukların babası olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:26
Pendik ev yangını: Akrabadan çarpıcı iddia

Pendik'te dün gece çıkan ev yangınında 3 çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili aileden önemli açıklama geldi. Cenazeler Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'nden teslim alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İhbara üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aileden edinilen bilgilere göre anne S.S. (28), kızı E.N.Z. (1)'yi hastaneye götürmek için evde Ö.S. (2), C.Ç. (9), Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) adlı dört çocuğu bırakmıştı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak T.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. serbest bırakıldı.

Akrabanın açıklaması

Ölen çocukların naaşları bugün Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'ne getirildi. Cenazeleri teslim almaya gelen ve ismini vermek istemeyen bir akraba, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Vefat edenler eşimin amcasının çocukları. Bu 5 çocuktan 4’ü E.Ç.’nin çocuklarıdır. 5’inci çocuk da S.S.’nin diğer kocasından olan çocuğu. Yani yangın esnasında gözaltına alınan T.Ö.’nün çocukları değil."

