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Pendik'te Aracında Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te, aracında 4 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör bulunan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:54
Pendik'te Aracında Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Şüpheli Araçta Silahlar Bulundu

Pendik'te, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yayalar mahallesi Ankara Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı aramada, aracın içinden 4 adet ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ortaya çıkarıldı. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yasal Süreç

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının, yasadışı silah bulundurmak suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Pendik'te aracında 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Pendik'te aracında 4 ruhsatsız tabanca ile 8 şarjör ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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