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Pendik'te Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Pendik'te drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü P.Ö.'ye 32 bin 233 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:36
Pendik'te Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Pendik'te Drift Atan Sürücüye 32 Bin lira Ceza

Pendik'te, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift atan bir sürücü, 32 bin 233 lira para cezası ile cezalandırıldı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir sürücünün sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine başlattığı çalışma sonucunda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Ekipler, görüntülerde yer alan aracın plakasından sürücü P.Ö.'nün kimliğini belirleyerek Batı Mahallesi'nde yakalamayı başardı. P.Ö.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesi gereği toplam 32 bin 233 lira ceza kesildi.

Yakalanan sürücü, emniyette yapılan işlemlerin ardından ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli süreç ile karşı karşıya kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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