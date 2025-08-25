Pendik'te Kadını Darbeden Şüpheli M.T. Yakalandı

Olayın gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, darbedilen kişinin F.R. (33), şüphelinin ise M.T. (45) olduğu tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, olay sırasında tarafların alkollü içecek tükettiklerini ve olayın aralarında çıkan tartışma nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Mağdur F.R.'nin şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.