Kocasinan’da 2 bin 638 Çift 2025’te Nikâh Kıldı: Başkan Çolakbayrakdar’dan Aile Vurgusu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025’te 2 bin 638 çiftin nikâhını kıydıklarını, modern nikâh salonu ve aile odaklı projelerle destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:55
Kocasinan’da 2 bin 638 çift 2025 yılında dünya evine girdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 2 bin 638 çiftin nikâhını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Aile, toplumun kalbidir. Güçlü aile, güçlü gelecek demektir" ifadesini kullandı.

Modern nikâh salonu ve yeni yuvalara destek

Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek şekilde projelendirilen modern nikâh salonunda genç çiftlerin "evet" demesine vesile olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yeni yuvaların kuruluşuna şahitlik etmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirtti. Başkan, yazlık ve kışlık konseptiyle hizmet veren salonun çiftlere özel anlarını en güzel şekilde yaşattığını vurguladı ve "Rabbim tüm evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve huzur dolu bir ömür nasip etsin" dedi.

Aile yılı ve sosyal belediyecilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesine atıf yapan Başkan Çolakbayrakdar, bu dönemi "sosyal belediyeciliğin altın çağı" olarak nitelendirdi. Başkan, "Biz Kocasinan’da yalnızca hizmet üretmiyoruz; gönüllere dokunuyor, aileyi merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Her zaman her şartta ailelerimizin yanındayız." sözleriyle belediyenin vizyonunu özetledi.

Projeler ve topluma dokunan hizmetler

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerin merkezinde insanın olduğunu vurguladı. Öne çıkan projeler arasında "Glütensiz Kayseri Mutfağı", "Hoş Geldin Bebek Projesi", "Dost Eli" ve "Gönül Kazanı" yer alıyor.

Vatandaşlardan memnuniyet

Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar’ın gerçekleştirdiği aile ziyaretleriyle gönüllere dokunduğunu söyleyen vatandaşlar, bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

