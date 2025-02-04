Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Pendik'te meydana gelen trajik bir kaza sonucunda, 28 yaşındaki Hasan Basri Koçdağ, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir servis minibüsü tarafından çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda gerçekleşti. İşçi taşımacılığı yapan 34 LNP 355 plakalı servis minibüsü, Koçdağ'ın kullandığı 81 ACR 469 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yola savruldu ve Koçdağ sürüklendi.

Diğer sürücülerin acil yardıma yönelik yaptığı ihbarın ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, Koçdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Servis minibüsünün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Koçdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, Kurtköy-Pendik bağlantı yolunun Pendik istikametinde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Pendik'te servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Kurtköy-Pendik bağlantı yolunun Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.