Pendik’te motosikletli kuryeyi ezen sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis

Pendik’te, motosikletli kurye Fatih Ferah'ı iki araç arasında sıkıştırarak ağır yaralayan sanık Vedat Kızıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın detayları

Olay, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye Fatih Ferah arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine Kızıl, otomobiliyle kurye Fatih Ferah'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ferah, öndeki çekici ile Kızıl’ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayın ardından yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşma ve savunma

Davanın İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. celsesine tutuklu sanık Vedat Kızıl, müşteki Fatih Ferah, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık son sözünde şöyle dedi: "Gelen raporda aleyhime olanları kabul etmem. Eski tespitler nazara alınarak rapor verilmiştir. Benim olay anında hastalığım manik evresi aktifti, bu nedenle olayla ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır. Son sözünde ise, mütalaayı kabul etmiyorum. İddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Fakat bu olay benim iradem dışında gerçekleşen birçok olayın peşi sıra gelen olay olarak meydana gelmiştir. Üzgünüm"

Müşteki Fatih Ferah ise, "Ben sadece insanlık yaptım. Karşılığında böyle bir olay oldu. Sanığın cezalandırılmasını isterim" şeklinde konuştu.

Ceza ve gerekçe

Mahkeme, sanığın eylemini kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirdi ve ilk aşamada müebbet hapis cezası verdi. Ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesin olarak tespit edilememesi ile sanık lehine uygulanan haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri dikkate alınarak cezada indirime gidildi.

Yapılan indirimler sonucunda sanık Vedat Kızıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

