Pendik'te Oyuncak Dükkanında Yangının Başlangıç Anı Görüntülendi

Pendik'teki Yangın Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pendik'te dün akşam saatlerinde Çamçeşme Mahallesi'ndeki Katip Çelebi Caddesi'nde bulunan bir oyuncak dükkanında çıkan yangının başlangıcına dair önemli görüntüler elde edildi.

Olay, 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında meydana geldi. Yangın, üst kattaki dairelere, bitişikteki iş yerine ve hatta park halindeki otomobilin de zarar görmesine neden oldu. Yangının çıkış anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, önce patlamaların ardından oyuncak dükkanında yükselen alevler ve çevredeki insanların korku ve şaşkınlık içinde koşuşturması dikkat çekti. Yangına itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kısa sürede müdahale edildi ve yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi arasında biri sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edilirken, diğeri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.