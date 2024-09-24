Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Pendik ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mahallede Sıcak Takip

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edindi. Bu doğrultuda hızlıca bir operasyon hazırlığına geçildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi. Bu durum, bölgede gerçekleştirilen denetimlerin ve operasyonların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler; Ö.Ç., K.G. ve N.K. olarak belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi.