Pendik’te Yeni Çöp Kamyonları Mesajlarıyla Dikkat Çekti

Pendik Belediyesi, filosuna kattığı 18 yeni temizlik aracıyla farkındalık kampanyası başlattı; araçlardaki mesajlar vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:46
Pendik’te Yeni Çöp Kamyonları Mesajlarıyla Dikkat Çekti

Pendik’te Yeni Çöp Kamyonları Mesajlarıyla Dikkat Çekti

Pendik Belediyesi, filosuna kattığı yeni temizlik araçlarını farkındalık odaklı bir çalışmayla sokaklara çıkardı. Üzerlerindeki dikkat çekici ifadeler hem tebessüm ettirdi hem de çevre bilincine vurgu yaptı.

Filo ve tanıtım

Belediye, temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla filosuna eklediği 18 yeni araç ve ekipmanı, klasik tanıtımın ötesinde bir kampanyayla kamuoyuna sundu. AKOM’da düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete alınan yeni araçlarla birlikte, Pendik Belediyesi’nin temizlik filosu 69 araca ulaştı.

Vinçli çöp kamyonları, elektrikli süpürme araçları ve yol süpürme araçları; Pendik’in dar sokaklarından ana arterlerine kadar ilçenin dört bir yanında aktif görev yapıyor.

Kamyonlardaki mesajlar

Kamyonların üzerine yazılan ve vatandaşların ilgisini çeken ifadeler şunlar:

"Ben toplarım; ama sen yine de yere atma"

"Bizimle birlikte temizlersen daha güzel olur"

"Temiz bir sayfa için geldim"

"Dar sokakların büyük oyuncusu"

"O gemi gelmeyecek; ama bu kamyon her gün gelecek."

Görevli konuştu

Ergin Arslan şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Ahmet Cin’in öncülüğünde, temiz bir Pendik ve temiz bir çevre için gece gündüz çalışıyoruz. Belediye araç filomuza eklenen yeni temizlik araçlarımızı, farkındalık oluşturan pankartlarla meydanlarda ve sokaklarda tanıttık. Pendik Çarşı’da vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık, hizmetlerimiz takdirle karşılandı. Araçlarımızın üzerinde de ifade edildiği gibi: ’Ben toplarım ama sen yine de yere atma.’ Temizlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Daha temiz bir Pendik ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Belediye yetkilileri, kampanyanın ana mesajını "Temiz bir Pendik, belediye ve vatandaşın iş birliğiyle mümkün" şeklinde özetledi.

PENDİK’TE BELEDİYE FİLOSUNA KATTIĞI YENİ TEMİZLİK ARAÇLARINI FARKINDALIK ODAKLI ÖZEL BİR...

PENDİK’TE BELEDİYE FİLOSUNA KATTIĞI YENİ TEMİZLİK ARAÇLARINI FARKINDALIK ODAKLI ÖZEL BİR ÇALIŞMAYLA SAHAYA ÇIKARDI

PENDİK’TE BELEDİYE FİLOSUNA KATTIĞI YENİ TEMİZLİK ARAÇLARINI FARKINDALIK ODAKLI ÖZEL BİR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAYMEK 2025’te 47 Yeni Kursla Eğitim Yelpazesini Genişletti
2
Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı: 508 Metrede Rekor
3
Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor
4
Bursa Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi
5
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
6
Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı: Gastronomi ve Sosyal Hayata Canlılık
7
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları