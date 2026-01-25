Pendik’te Yeni Çöp Kamyonları Mesajlarıyla Dikkat Çekti

Pendik Belediyesi, filosuna kattığı yeni temizlik araçlarını farkındalık odaklı bir çalışmayla sokaklara çıkardı. Üzerlerindeki dikkat çekici ifadeler hem tebessüm ettirdi hem de çevre bilincine vurgu yaptı.

Filo ve tanıtım

Belediye, temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla filosuna eklediği 18 yeni araç ve ekipmanı, klasik tanıtımın ötesinde bir kampanyayla kamuoyuna sundu. AKOM’da düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete alınan yeni araçlarla birlikte, Pendik Belediyesi’nin temizlik filosu 69 araca ulaştı.

Vinçli çöp kamyonları, elektrikli süpürme araçları ve yol süpürme araçları; Pendik’in dar sokaklarından ana arterlerine kadar ilçenin dört bir yanında aktif görev yapıyor.

Kamyonlardaki mesajlar

Kamyonların üzerine yazılan ve vatandaşların ilgisini çeken ifadeler şunlar:

"Ben toplarım; ama sen yine de yere atma"

"Bizimle birlikte temizlersen daha güzel olur"

"Temiz bir sayfa için geldim"

"Dar sokakların büyük oyuncusu"

"O gemi gelmeyecek; ama bu kamyon her gün gelecek."

Görevli konuştu

Ergin Arslan şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Ahmet Cin’in öncülüğünde, temiz bir Pendik ve temiz bir çevre için gece gündüz çalışıyoruz. Belediye araç filomuza eklenen yeni temizlik araçlarımızı, farkındalık oluşturan pankartlarla meydanlarda ve sokaklarda tanıttık. Pendik Çarşı’da vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık, hizmetlerimiz takdirle karşılandı. Araçlarımızın üzerinde de ifade edildiği gibi: ’Ben toplarım ama sen yine de yere atma.’ Temizlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Daha temiz bir Pendik ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Belediye yetkilileri, kampanyanın ana mesajını "Temiz bir Pendik, belediye ve vatandaşın iş birliğiyle mümkün" şeklinde özetledi.

PENDİK’TE BELEDİYE FİLOSUNA KATTIĞI YENİ TEMİZLİK ARAÇLARINI FARKINDALIK ODAKLI ÖZEL BİR ÇALIŞMAYLA SAHAYA ÇIKARDI