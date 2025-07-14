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Pendik'teki İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı

Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerinde polis de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:50
Pendik'teki İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı

Pendik'te, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ne ait arıtma tesisinde henüz nedeninin belirlenemediği bir yangın meydana geldi. Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki tesis, yangının başladığı andan itibaren itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay yerine, yangını söndürmek için itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye...

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye...

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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