Penny Green: Gazze Mahkemesi delilleri derleyip küresel toplumu harekete geçirmeyi hedefliyor

Qeen Mary Üniversitesi'nden Prof. Penny Green: Gazze Mahkemesi delil arşivi oluşturup küresel toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyor; soykırımı kabul ediyoruz.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:18
Penny Green: Gazze Mahkemesi delilleri derleyip küresel toplumu harekete geçirmeyi hedefliyor

Penny Green: Gazze Mahkemesi delilleri derleyip küresel toplumu harekete geçirmeyi hedefliyor

ÇAĞRI KOŞAK - Qeen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Penny Green, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"'nin amacının "delilleri bir araya getirmek ve küresel toplumu harekete geçirmek" olduğunu söyledi.

Mahkemenin amacı

İstanbul'a gelen Green, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu mahkemenin önemi (Gazze'deki soykırımı) uluslararası hukuk açısından değil küresel ahlaki vicdan açısından değerlendirmesidir." dedi. Mahkemenin hukuki bir sonucu olmadığını vurgulayan Green, asıl hedefin tanıklar, doktorlar, gazeteciler ve akademisyenlerden gelen ifadeleri bir araya getirerek 'soykırıma dair kapsamlı bir delil arşivi oluşturmak' olduğunu belirtti.

"Gazze ve Batı Şeria’da yaşananların soykırım olup olmadığını tartışmıyoruz. Biz bunun soykırım olduğunu zaten kabul ediyoruz ve biliyoruz." Green, Filistinli sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıların sunduğu kanıtların bu görüşü desteklediğini söyledi.

Uluslararası hukuk ve eleştiriler

Green, uluslararası hukuku görmezden gelmediklerini ancak sistemin başarısız olduğunu ifade etti: "Uluslararası hukuk sistemi soykırımı önlemede ve failleri cezalandırmada yetersiz kaldı." Bu başarısızlığın, Rohingyalar ve Sudan gibi örneklerde de görüldüğünü söyledi ve Batı ülkelerinde artan aktivizmin bu durumun bir sonucu olduğunu ekledi.

Küresel Sumud Filosu ve aktivizm

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen Küresel Sumud Filosu hakkında Green, "Gazze ablukasını kırmak ve insani bir koridor açmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na da destek veriyoruz." dedi. Green, İstanbul'daki mahkemenin küresel direnişin ve şiddet içermeyen dayanışma hareketinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Avustralya bağlamı

Avustralyalı bir akademisyen olarak kendi geçmişine de değinen Green, Tazmanya'nın Aborjin halkına yönelik yaşananları hatırlattı ve Avustralya'daki ırkçılık karşıtı aktivistlerin Aborjinlerin mücadelesi ile Gazze halkının mücadelesini özdeşleştirdiğini söyledi: "Bence Avustralya’daki tüm ırkçılık karşıtı aktivistler, Avustralya’daki Aborjin halkının mücadelesini Gazze halkının yerleşimci-sömürgeci İsrail devletine karşı verdiği mücadeleyle özdeşleştiriyor."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Qeen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Penny Green, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Ruhsatsız Silah Operasyonunda 11 Gözaltı: Mauser Tüfeği Ele Geçirildi
2
Destici: "15 yaş akıl baliğ; çete, terör ve uyuşturucu suçlarında 18 yaş gibi yargılansın"
3
TÜRKSOY 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu Bişkek'te
4
Edirne'de Yağ Fabrikasında Patlama — Küspe Makinesi Yangını Söndürüldü
5
Yüzyılın Konut Projesi: Ankara'da Örnek Konutlar Görüntülendi
6
Göktaş: Çocuklar İçin Türkiye'ye Özgü Sosyal Medya Modeli Hazırlanıyor
7
ALTAY'da Geliştirilen Eyleyiciler KAAN İçin Ürünleşti

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi