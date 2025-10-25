Penny Green: Gazze Mahkemesi delilleri derleyip küresel toplumu harekete geçirmeyi hedefliyor

ÇAĞRI KOŞAK - Qeen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Penny Green, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"'nin amacının "delilleri bir araya getirmek ve küresel toplumu harekete geçirmek" olduğunu söyledi.

Mahkemenin amacı

İstanbul'a gelen Green, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu mahkemenin önemi (Gazze'deki soykırımı) uluslararası hukuk açısından değil küresel ahlaki vicdan açısından değerlendirmesidir." dedi. Mahkemenin hukuki bir sonucu olmadığını vurgulayan Green, asıl hedefin tanıklar, doktorlar, gazeteciler ve akademisyenlerden gelen ifadeleri bir araya getirerek 'soykırıma dair kapsamlı bir delil arşivi oluşturmak' olduğunu belirtti.

"Gazze ve Batı Şeria’da yaşananların soykırım olup olmadığını tartışmıyoruz. Biz bunun soykırım olduğunu zaten kabul ediyoruz ve biliyoruz." Green, Filistinli sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıların sunduğu kanıtların bu görüşü desteklediğini söyledi.

Uluslararası hukuk ve eleştiriler

Green, uluslararası hukuku görmezden gelmediklerini ancak sistemin başarısız olduğunu ifade etti: "Uluslararası hukuk sistemi soykırımı önlemede ve failleri cezalandırmada yetersiz kaldı." Bu başarısızlığın, Rohingyalar ve Sudan gibi örneklerde de görüldüğünü söyledi ve Batı ülkelerinde artan aktivizmin bu durumun bir sonucu olduğunu ekledi.

Küresel Sumud Filosu ve aktivizm

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen Küresel Sumud Filosu hakkında Green, "Gazze ablukasını kırmak ve insani bir koridor açmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na da destek veriyoruz." dedi. Green, İstanbul'daki mahkemenin küresel direnişin ve şiddet içermeyen dayanışma hareketinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Avustralya bağlamı

Avustralyalı bir akademisyen olarak kendi geçmişine de değinen Green, Tazmanya'nın Aborjin halkına yönelik yaşananları hatırlattı ve Avustralya'daki ırkçılık karşıtı aktivistlerin Aborjinlerin mücadelesi ile Gazze halkının mücadelesini özdeşleştirdiğini söyledi: "Bence Avustralya’daki tüm ırkçılık karşıtı aktivistler, Avustralya’daki Aborjin halkının mücadelesini Gazze halkının yerleşimci-sömürgeci İsrail devletine karşı verdiği mücadeleyle özdeşleştiriyor."

