Pensilvanya'da Çiftlikten 100 Bin Yumurtanın Çalınması: Değeri 40 Bin Dolar

Pensilvanya'da Yumurtalı Hırsızlık Olayı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Greencastle bölgesinde, 40 bin dolar (1 milyon 437 bin lira) değerinde 100 bin yumurta çalındı. CBS News'ün haberine göre, Pensilvanya polisi olayla ilgili bir rapor yayımladı.

Olayla İlgili Detaylar Açıklandı

Raporda, Greencastle'deki çiftlikten gerçekleşen yumurta hırsızlığı olayı detaylı bir şekilde ele alındı. Ancak, yetkililerin henüz hırsızların kimliğine dair bir bilgi vermediği bildirildi. Soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Yumurta Salgını ve Fiyat Artışı

ABD Tarım Bakanlığı'nın Aralık 2024'te yayımladığı rapora göre, ülke genelinde geniş çaplı kuş gribi salgını yaşanmaktaydı. Bu salgının etkisiyle, ülkedeki yumurta stoklarının da hızla azaldığı belirtildi. Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı'nın verileri, son 5 yılda yumurta fiyatlarında yaklaşık %160 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor.