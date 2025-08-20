Penta Park davasında 13 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Penta Park davasında belediye personellerine ağır suçlama

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görevli olduğu belirlenen 13 belediye personeli hakkında dava açıldı.

İddianame kabul edildi

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, belediye personelinin şüpheli sıfatıyla verdikleri savunmalarda suçlamaları reddettikleri, ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde yapının inşa aşamasındaki kontrol, izin ve onay işlemlerinde ihmallerinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede yer alan değerlendirmede, yapı projesi ve kontrol birimlerinde görev yapan M.D, V.Ç, F.Y, H.M.G, O.Y.D, Ç.H, C.Ş, Z.A.Ş, M.Ö, E.A, A.T, H.Ç, M.E.E isimli kişilerin görevlerinde ihmal gösterdikleri ve mevzuata aykırı projelere yapıya uygunluk kararları verdikleri ifade edildi.

Değerlendirmede ayrıca bu kişilerin, bulundukları görev, mesleki bilgi ve ülkemizin deprem kuşağında bulunması gibi hususlar dikkate alındığında sonuçları öngörmeleri gerektiği, buna rağmen projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri vurgulandı. Bu çerçevede şüphelilerin eylemlerinin bilinçli taksir oluşturduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Suç ve ceza talebi

İddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca belediye personellerinin, kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları istendi.

Öte yandan, daha önce yargılanan ve aralarında 2'si tutuklu 3 sanığın bulunduğu dosya ile ilişkili soruşturmalar devam ediyor.

Dava tarihi

Sanıkların yargılanmasına 5 Eylül 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirmişti.