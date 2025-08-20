DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Penta Park davasında 13 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Penta Park Sitesi'nin yıkılmasında 115 kişinin ölümüyle ilgili 13 belediye personeli hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:26
Penta Park davasında 13 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Penta Park davasında belediye personellerine ağır suçlama

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görevli olduğu belirlenen 13 belediye personeli hakkında dava açıldı.

İddianame kabul edildi

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, belediye personelinin şüpheli sıfatıyla verdikleri savunmalarda suçlamaları reddettikleri, ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde yapının inşa aşamasındaki kontrol, izin ve onay işlemlerinde ihmallerinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede yer alan değerlendirmede, yapı projesi ve kontrol birimlerinde görev yapan M.D, V.Ç, F.Y, H.M.G, O.Y.D, Ç.H, C.Ş, Z.A.Ş, M.Ö, E.A, A.T, H.Ç, M.E.E isimli kişilerin görevlerinde ihmal gösterdikleri ve mevzuata aykırı projelere yapıya uygunluk kararları verdikleri ifade edildi.

Değerlendirmede ayrıca bu kişilerin, bulundukları görev, mesleki bilgi ve ülkemizin deprem kuşağında bulunması gibi hususlar dikkate alındığında sonuçları öngörmeleri gerektiği, buna rağmen projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri vurgulandı. Bu çerçevede şüphelilerin eylemlerinin bilinçli taksir oluşturduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Suç ve ceza talebi

İddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca belediye personellerinin, kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları istendi.

Öte yandan, daha önce yargılanan ve aralarında 2'si tutuklu 3 sanığın bulunduğu dosya ile ilişkili soruşturmalar devam ediyor.

Dava tarihi

Sanıkların yargılanmasına 5 Eylül 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirmişti.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek