Pentagon, 60 Bin Sivil Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık 60 bin sivil çalışanını işten çıkarmak üzere harekete geçtiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:45
Pentagon, 60 Bin Sivil Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'daki sivil çalışanları arasında büyük bir işten çıkarma planı yürütüyor. Yaklaşık 60,000 sivil çalışanın işine son verilmesi bekleniyor. Associated Press (AP) tarafından aktarılan habere göre, bakanlığın iş gücünde yüzde 5 ila yüzde 8 oranında bir kesinti yapılması planlanıyor.

Kaynaklara göre, Trump yönetiminin geçmişte federal çalışanlara gönderdiği "gönüllü istifa" çağrısını kabul eden yaklaşık 21,000 sivil çalışanın ise önümüzdeki aylarda kurumu terketmeleri bekleniyor. Bunun yanı sıra, Pentagon, her ay ortalama 6,000 pozisyonu azaltmayı hedefliyor.

Hükümet Kesintileri Üzerine Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) lideri Elon Musk, federal hükümetin küçültülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ancak, bu süreç mahkeme sürecine de taşındı.

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili olarak Trump yönetimi aleyhinde karar verdi. Alsup, Beyaz Saray'ın federal çalışanları işten çıkarma yetkisi olmadığını vurgulayarak, özellikle Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarında işten çıkarılan çalışanların derhal geri alınması talimatını verdi.

Trump yönetiminin bu toplu işten çıkarmaları, sadece San Francisco'da görülen bir dava değil, aynı zamanda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş tarafından açılan davaların da temelini oluşturuyor. Özellikle yeni işe başlayan çalışanların hedef alındığı bu durum, federal kurumlarda büyük tartışmalara yol açmış durumda.

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