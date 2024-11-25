DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı

Pentagon, Trump'ın ekibiyle henüz geçiş anlaşması imzalanmadığını ve mevcut yönetimin görevine devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:30
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı

Pentagon'dan Kritik Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibiyle henüz bir geçiş anlaşması imzalanmadığını açıkladı. Bu süreç tamamlanana kadar mevcut yönetim görevine devam edeceğini belirtti.

Geçiş Süreci Hakkında Bilgiler

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği günlük basın toplantısında, Pentagon yönetiminin yeni seçilmiş hükümete devri için yasal bir mutabakat zaptının imzalanmasının şart olduğunu ifade etti. Singh, "Düzenli ve sorunsuz bir geçişe bağlıyız, ancak bunun gerçekleşmesi için bir mutabakat zaptı imzalanması gerekiyor," dedi.

Singh, mutabakat zaptı olmadan Trump ve ekibiyle yasal olarak hiçbir etkileşim olamayacağını vurguladı. Bununla birlikte, mevcut yönetimin mesaisine devam edeceğini aktardı. Yeni ekibin sürece kısmi etkileri olabileceğini belirten Singh, mutabakat zaptının yasal bir sözleşme olduğunu ve yeni seçilmiş yönetimin bu sözleşmeyi imzalamadan geçiş sürecini başlatamayacağını kaydetti.

Gayriresmi Görüşmeler ve Gizli Bilgilere Erişim

Sözcü Yardımcısı Singh, imza öncesinde seçilen ABD başkanının ekibi ile mevcut yönetim arasında gayriresmi görüşmelerin olabileceğini ancak yeni ekibin Pentagon'un gizli bilgilerine erişiminin yalnızca imza sonrasında mümkün olacağını belirtti.

Lübnan ve Gazze'deki Gelişmeler

Toplantıda ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd'un İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Lübnan ve Gazze için ateşkes konusunun gündeme geldiği duyuruldu. Savunma Bakanlığının Tehdit Azaltma ve Silah Kontrolünden Sorumlu Müsteşarlığı'nın (DASD) bu konudaki çabaları sürdüğünü vurgulayan Singh, "DASD ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor, buna Lübnan ve Gazze de dahil. Ve tabii ki, rehinelerimizin de eve dönmesini istiyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi
3
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler
4
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
6
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı
7
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!