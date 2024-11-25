Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı

Pentagon'dan Kritik Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibiyle henüz bir geçiş anlaşması imzalanmadığını açıkladı. Bu süreç tamamlanana kadar mevcut yönetim görevine devam edeceğini belirtti.

Geçiş Süreci Hakkında Bilgiler

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği günlük basın toplantısında, Pentagon yönetiminin yeni seçilmiş hükümete devri için yasal bir mutabakat zaptının imzalanmasının şart olduğunu ifade etti. Singh, "Düzenli ve sorunsuz bir geçişe bağlıyız, ancak bunun gerçekleşmesi için bir mutabakat zaptı imzalanması gerekiyor," dedi.

Singh, mutabakat zaptı olmadan Trump ve ekibiyle yasal olarak hiçbir etkileşim olamayacağını vurguladı. Bununla birlikte, mevcut yönetimin mesaisine devam edeceğini aktardı. Yeni ekibin sürece kısmi etkileri olabileceğini belirten Singh, mutabakat zaptının yasal bir sözleşme olduğunu ve yeni seçilmiş yönetimin bu sözleşmeyi imzalamadan geçiş sürecini başlatamayacağını kaydetti.

Gayriresmi Görüşmeler ve Gizli Bilgilere Erişim

Sözcü Yardımcısı Singh, imza öncesinde seçilen ABD başkanının ekibi ile mevcut yönetim arasında gayriresmi görüşmelerin olabileceğini ancak yeni ekibin Pentagon'un gizli bilgilerine erişiminin yalnızca imza sonrasında mümkün olacağını belirtti.

Lübnan ve Gazze'deki Gelişmeler

Toplantıda ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd'un İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Lübnan ve Gazze için ateşkes konusunun gündeme geldiği duyuruldu. Savunma Bakanlığının Tehdit Azaltma ve Silah Kontrolünden Sorumlu Müsteşarlığı'nın (DASD) bu konudaki çabaları sürdüğünü vurgulayan Singh, "DASD ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor, buna Lübnan ve Gazze de dahil. Ve tabii ki, rehinelerimizin de eve dönmesini istiyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.