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Pera Palas'ta Düşler Sergisi: Sanatın ve Ruhsal Yolculuğun Buluşması

Beyoğlu'ndaki Pera Palas Hotel'de düzenlenen 'Pera Palas'ta Düşler' sergisi, 120 sanatçının eserleriyle büyük ilgi görüyor. 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:36
Pera Palas'ta Düşler Sergisi: Sanatın ve Ruhsal Yolculuğun Buluşması

Pera Palas'ta Düşler Sergisi Sanatseverleri Ağırlıyor

Beyoğlu'ndaki Pera Palas Hotel, sanatın büyüsünü yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Luna Grande Art tarafından düzenlenen 'Pera Palas'ta Düşler' sergisi, farklı disiplinlerden 120 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Serdar Akarca'dan Açıklamalar

Serginin kurucusu Serdar Akarca, sergiyi özellikle resim ve heykel sanatına ilgi duyanların ziyaret ettiğini belirtti. Akarca, “Sergide 250'den fazla eser bulunuyor. Bu eserler arasında yağlı boya, sulu boya, kara kalem, akrilik gibi tekniklerle hazırlanmış çalışmalar yer alıyor. Ayrıca heykel, mozaik, el yapımı işler ve dijital sanatlar da mevcut,” dedi.

Ayrıca Akarca, “Şu ana kadar 20'den fazla eserin satıldığını söyleyebilirim. Eser satış süreci zaman alabiliyor, ancak koleksiyonerlerin ilgisinden memnunuz.” ifadesini kullandı.

Meryem Çakar ve Devran Tablosu

Sergiye katılan sanatçı Meryem Çakar, Devran adlı yağlı boya tablosu ile dikkat çekiyor. Çakar, eserini oluşturmanın yaklaşık bir ay sürdüğünü ifade etti ve “Bu çalışmamla insanın ruhsal yolculuğunun bir resmini yaptım,” dedi.

Çakar, eserindeki her ögenin derin bir anlam taşıdığını belirterek, “Kırılmış duvarlar, insanın benliğini temsil ediyor. Bu duvarların kırılmasıyla kuşlarla temsil edilen ruhların özgürlüğe kavuştuğunu betimledim,” şeklinde konuştu.

“Eserimde dört merhaleyi tasvir ettim. Tasavvufta bu merhaleler şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak ifade ediliyor. Ruhların bu süreçlerden geçerek ilahi hakikate ulaşması benim için çok değerli bir anlatım,” diyerek çalışmasındaki düşüncelerini paylaştı.

Luna Grande Art tarafından düzenlenen 'Pera Palas'ta Düşler' sergisi, 29 Nisan'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Luna Grande Art'ın görsel sanatlar sergisi "Pera Palas'ta Düşler", farklı disiplinlerden...

Luna Grande Art'ın görsel sanatlar sergisi "Pera Palas'ta Düşler", farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Beyoğlu'ndaki Pera Palas Hotel'de Luna Grande Art tarafından düzenlenen "Pera Palas'ta Düşler" sergisi, 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatçı Meryem Çakar, AA muhabirine açıklama yaptı.

Luna Grande Art'ın görsel sanatlar sergisi "Pera Palas'ta Düşler", farklı disiplinlerden...

Luna Grande Art'ın görsel sanatlar sergisi "Pera Palas'ta Düşler", farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Beyoğlu'ndaki Pera Palas Hotel'de Luna Grande Art tarafından düzenlenen "Pera Palas'ta Düşler" sergisi, 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatçı Meryem Çakar, AA muhabirine açıklama yaptı.

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